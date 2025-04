Un CMR pour numériser le tourisme

La cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a présidé, mercredi au palais du gouvernement de la Kasbah, un Conseil ministériel restreint consacré au secteur du tourisme.

Le conseil a examiné, à cette occasion, les moyens de promouvoir l’activité et les indicateurs touristiques en œuvrant notamment à :

-Diversifier le produit touristique à travers le soutien au tourisme écologique, culturel, saharien, sportif et médical ainsi qu’au tourisme balnéaire, dans le but de fournir tout au long de l’année un produit varié aux touristes.

-Améliorer la qualité des services, intensifier les programmes de formation et inciter les établissements touristiques à respecter les normes de qualité.

-Faciliter les procédures, services administratifs et douaniers dans les aéroports, les ports maritimes et les postes frontaliers et veiller à réserver un bon accueil aux visiteurs.

-Développer des contenus numériques pour promouvoir la destination Tunisie et fournir un meilleur service.

Lors de cette réunion, la cheffe du gouvernement s’est félicitée de l’amélioration des indicateurs liés au secteur du tourisme, un des piliers de l’économie nationale pour son rôle dans le développement économique, la création d’emplois et la contribution à la consolidation des réserves en devises.

Elle a appelé, à cette occasion, à assurer un meilleure encadrement des jeunes promoteurs et des startups pour développer de plateformes numériques dédiées à la promotion des zones touristiques et du produit touristique tunisien ainsi qu’à encourager l’investissement dans le secteur du tourisme et renforcer les infrastructures touristiques.

Par ailleurs, elle a insisté sur l’importance d’unifier les efforts de tous les départements concernés et de mobiliser tous les moyens afin d’offrir les meilleures conditions de séjour aux Tunisiens résidant à l’étranger et aux touristes, soulignant le souci de répondre aux préoccupations des professionnels pour surmonter toutes les difficultés et contribuer à l’amélioration de la compétitivité du secteur du tourisme.