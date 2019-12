CNAM : Les prestataires de services rompront le lien contractuel dès le 13 février 2020

La Coordination de métiers de santé conventionnés avec la CNAM a annoncé , mardi, la rupture définitive , dès le 23 février 2020, du lien contractuel entre le Syndicat tunisien des médecins de libre pratique, et les autres prestataires de services de santé, d’une part, et la Caisse nationale d’assurance maladie, d’autre part, pour cause de demandes inabouties, notamment le relèvement du plafond de 200 dinars fixé pour les soins auxquels ont droit les assurés sociaux, depuis 2006.

Le porte-parole officiel de la Coordination, Mohamed Ayed, a expliqué, dans une déclaration à Mosaïque fm, que ce plafond n’est plus suffisant aujourd’hui, outre le non-respect par la CNAM des délais de remboursement des prestataires de services médicaux, convenus entre les parties contractantes.