Combien coûte un appartement, à La Marsa, Ennasser, La Nouvelle Médina, ou Hammamet ?

Mubawab, site immobilier en Tunisie, a lancé sa nouvelle édition du « Tensiomètre Locatif » qui retrace la dynamique du marché de la location longue durée, pour la période allant de janvier à juin 2021, en se basant sur les annonces publiées sur son portail.

Selon ce Tensiomètre, un appartement vide se loue en moyenne à 1475 DT par mois et l’on constate une évolution annuelle de 10% et semestrielle de 4.38 % (vs 2020). Concernant les superficies et, à l’instar du reste du monde, la tendance vers des espaces plus grands surtout en période post-Covid est toujours maintenue.

Selon les chiffres annoncés par l’étude, 44% des appartements à louer, au premier trimestre, sont dotés d’une grande superficie. Ceci se maintient au deuxième trimestre où 41% des appartements ont une terrasse ou un balcon ; une évolution ressentie dans des zones comme les villes du Kram et Nabeul (avec une évolution des superficies respectives de 2m² et de 13m²). A noter que 32 % des annonces partagées sur Mubawab.tn sont dédiées à la location, et que 40 % des visiteurs sont à la recherche d’une location.

Un ratio offre VS demande positif

Le ratio offre/demande (potentiel de croissance entre l’offre et la demande) a progressé dans certaines zones surtout dans la banlieue nord de Tunis. En effet, c’est toujours dans cette zone du nord de la capitale que les appartements les plus onéreux se situent. En haut du palmarès, l’on trouve la ville de la Marsa avec un loyer mensuel moyen de 1850 DT, Carthage avec 1770 DT et le Kram avec 1650 DT. A l’inverse, c’est à La Nouvelle Médina, Hammam Chatt et La Manouba où la moyenne de la location est la moins chère avec respectivement 675 DT, 680 DT et 750 DT.

Evolution des prix dans les villes

Dans ce segment étudié (appartements vides proposés à la location longue durée), et en se basant sur la superficie et la typologie des biens, Mubawab a fait un focus sur les dix quartiers « stars » où les loyers moyens sont comme suit :

La Marsa (1650 DT), Les Berges du Lac II (1840 DT), Les Jardins de Carthage (1840 DT), La Soukra (1610 DT), L’Aouina (1050 DT), Hammamet (1070 DT), Ain Zaghouan Nord (1350 DT), Nabeul (970 DT), Cité Ennasr II (1200 DT), Cité El Wafa (830 DT).

Les prix au 1er semestre 2021

Selon le tensiomètre des loyers du 1er semestre 2021, en Tunisie, un appartement vide – c’est-à-dire sans meubles venant le garnir – se loue, en moyenne sur l’année, 1 475 DT par mois. Les prix de la location longue durée ont connu une régression de 5% depuis le début de l’année et jusqu’au mois d’avril. En revanche, au mois de juin le prix a connu une hausse de 3% par rapport au mois précédent.

Dans le segment des appartements vides proposés à la location, on constate que les loyers les moins chers sont situés dans les villes de la Nouvelle Medina, Hammam chatt et la Manouba, avec respectivement de 675, 680, et 750 DT. Néanmoins les loyers les plus chers se trouvent dans les villes du banlieue nord entre autres La Marsa, Carthage et le Kram, avec respectivement 1850, 1770 et 1650 DT.