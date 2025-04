Comment un hôpital peut-il être évacué en 20 minutes ? se demande la ministre allemande des AE après le bombardement

La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a refusé de condamner le bombardement israélien de l’hôpital al-Ahli, mais s’est interrogée sur cette attaque dévastatrice.

« La terreur cruelle de Hamas doit être combattue. Mais le droit international humanitaire s’applique, avec une obligation particulière de protéger les zones civiles. Comment un hôpital peut-il être évacué en moins de 20 minutes ? », s’est-elle demandée dans un message publié sur X.

»Un cessez-le-feu ferme est nécessaire à Gaza. Les otages doivent être libérés et l’aide humanitaire doit être autorisée à entrer. Sinon, il n’y aura que plus de souffrance, de haine et de déplacements. »

