Commerce extérieur : Baisse tous azimuts et sur toute la ligne !

Pandémie de coronavirus oblige, la plupart des activités commerciales économiques sont sérieusement touchées, singulièrement celles qui ont prise sur l’extérieurs, telles que les opérations de commerce avec les partenaires étrangers, et ce pour cause de fermeture des frontières maritimes et aériennes.

Au cours du premier trimestre 2020, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont, de ce fait, enregistré en volume (prix constant) une baisse à l’export de l’ordre de 13,5% et à l’import de l’ordre de 15,1%, par rapport à la même période de l’année 2019, selon la note sur “le commerce extérieur à prix constant”, publiée, jeudi, par l’Institut national de la statistique (INS).

Au niveau des prix, ils se replient de 1% pour les exportations et augmentent de 4,4% pour les importations.

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur en valeurs courantes ont atteint, durant le premier trimestre 2020, 10514,9 millions de dinars (MD) en exportations et 14020,6 MD en importations, essuyant, ainsi une baisse de l’ordre de 11,2% à l’export et de 11,4% à l’import, et ce par rapport à la même période de l’année 2019.

La baisse en volume des exportations, au cours du premier trimestre 2020, a touché la majorité des secteurs, essentiellement le secteur de l’énergie et lubrifiants (-22,2%), le secteur des textiles/ habillements et cuirs (-19,4%) et le secteur des industries mécaniques et électriques (-14,9%).

L’exception minière

Toutefois, les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés ont augmenté en volume de l’ordre 20,5%, et ce par rapport à la même période de l’année 2019.

S’agissant des importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau de tous les secteurs, particulièrement le secteur des industries mécaniques et électriques (-20,7%), ainsi que le secteur du textile, habillements et cuirs (-17,2%).

Hors énergie, les prix ont baissé à l’export de 1,5% et ont augmenté à l’import de 3,4% et ce par rapport au premier trimestre de l’année 2019.

Forte contraction des échanges, en mars 2020

Les exportations ont diminué, en mars 2020, de 29,5% et les importations ont reculé de 29,2% et ceux par rapport au même mois l’année dernière, selon les données du commerce extérieur aux prix constants, du mois de mars 2020.

Concernant les prix, les résultats dénotent une hausse de 2,6% pour les produits importés contre une légère baisse de 0,1% pour les produits exportés.

