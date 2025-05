Commission mixte tuniso-britannique : adoption d’un plan d’action conjoint pour la période 2025-2026.

Les travaux de la 8e session de la commission mixte tuniso-britannique de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont abouti à l’adoption d’un plan d’action conjoint pour la période 2025-2026.

Ce plan vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur, la qualité et l’employabilité, la recherche et l’innovation, ainsi que la langue anglaise. Il soutient également la présence des universités tunisiennes dans les classements internationaux.

Selon un communiqué publié vendredi soir par le ministère, les réunions de la commission, tenues au Royaume-Uni les 29 et 30 avril 2025, ont porté sur l’impulsion de la coopération tuniso-britannique, le développement des programmes académiques conjoints, l’encouragement des doubles diplômes, l’échange d’expertises dans le transfert technologique et la valorisation des résultats de la recherche, en plus du renforcement de l’usage de l’anglais comme langue d’enseignement.

Les travaux ont été supervisés par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, en visite de travail au Royaume-Uni. À cette occasion, il a rencontré, au Parlement britannique, le ministre des Services, des Petites Entreprises et de l’Exportation, Gareth Thomas, ainsi que des responsables de plusieurs grandes institutions britanniques d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, dont le British Council, le Times Higher Education, et l’Agence britannique d’accréditation et de qualité dans l’enseignement supérieur.

Le ministre et la délégation l’accompagnant ont également visité l’Université de Londres-Est, classée parmi les meilleures universités britanniques en matière d’innovation, d’entrepreneuriat et de durabilité.