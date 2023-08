 Compagnie des Phosphates de Gafsa: Renforcement des mécanismes de production

Dans le cadre du renforcement de leurs capacités et du soutien au processus de production, la Compagnie des Phosphates de Gafsa a signé un accord d’une valeur de 60 millions de dinars pour l’acquisition d’équipements pour l’extraction et la production de phosphate liés à l’achat de 18 camions lourds d’une capacité de 60 tonnes, 7 chargeuses d’une capacité de 10 mètres cubes, 3 pelles rotatives et niveleuses.

Selon Mosaïque Fm, ces nouveaux mécanismes ont été autofinancés pour permettre à l’entreprise d’améliorer ses capacités de production, a annoncé le responsable de l’information et de la communication de la compagnie dans un post Facebook.