Compétitions à coup de « chaâbanias » pour promouvoir le tourisme tunisien

Comme beaucoup de Tunisiens et autres citoyens arabes le savent, des banquets collectifs traditionnels sont organisés en Tunisie et autres pays arabes, à titre gratuit, pendant le mois hégirien de chaâbane précédant le mois ramadan du jeûne, sous le nom de « chaâbanias », et dont certains ne manquent pas d’originalité, à l’instar des chaâbanias célébrées, en Tunisie, sous l’égide de la confrérie soufie du saint d’origine africaine Sidi Saâd, dans diverses villes tunisiennes.

Simple hasard, ou heureux concours de circonstances, de nombreuses manifestations et évènements gastronomiques à vocation touristique ont été enregistrés ou vont bientôt se dérouler en Tunisie, durant cette période imprégnée, dans la conscience des tunisiens et autres citoyens arabes, de l’esprit du mois de chaâbane qui doit commencer lundi 20 février 2023.

Clou de ces initiatives, la deuxième édition de la manifestation « Fête culinaire : saveurs des terroirs et produits bio » est prévue pour les 24,25 et 26 février à la Cité des sciences de Tunis.

Organisée par IDC EXPO, elle vise à promouvoir et à valoriser les produits des terroirs et les produits agroalimentaires en Tunisie ainsi que les projets agricoles innovants propres à enrichir et à sauvegarder le patrimoine culinaire tunisien. Elle cherche aussi à soutenir les PME tunisiennes dans ce domaine.

Au programme, une exposition vente, des stands de présentation et de dégustation, des recettes faites à base des produits du terroir, des compétitions culinaires, des ateliers de formation pour les familles. Il est programmé, également, des tables rondes sur des thèmes variés comme la promotion gastronomique associée au tourisme, le patrimoine gastronomique, parallèlement à un concours culinaire du meilleur plat méditerranéen, organisé en collaboration avec l’Agence tunisienne de la formation professionnelle et des partenaires italiens dont l’Association italienne des arts de la Pizza.

Fédération du patrimoine culinaire

Dans ce cadre s’inscrit aussi l’annonce, il y a quelques jours, de la création de la Fédération tunisienne du patrimoine culinaire, sous la présidence de l’expert touristique Fouad Bouslama, dans le but déclaré de promouvoir la destination touristique tunisienne, outre le lancement d’une Académie de formation culinaire selon les normes internationales.

Cette nouvelle fédération tunisienne du patrimoine culinaire compte également organiser un concours national des arts culinaires et gastronomiques, outre un banquet de rupture du jeûne, au cours de la première semaine du mois prochain de Ramadan, au théâtre antique d’El Jem, en présence des ambassadeurs accrédités en Tunisie, et d’une élite d’artistes et de créateurs.

Dans ce contexte, son président Fouad Bouslama a mis en évidence la richesse et la diversité de la cuisine et de la table tunisiennes qui constituent un creuset des gastronomies berbères locales et celles des nombreuses autres entités méditerranéennes et proche-orientales qui ont trouvé abri et refuge sur le sol tunisien.

L’idée du banquet chantant d’El Jem au mois de Ramadan renoue, quoiqu’accidentellement, avec les chaâbanias organisées jusqu’à présent, le 14 du mois chaâbane de l’Hégire, par les membres de la confrérie de Sidi Sâad, qui sont des banquets collectifs offerts, dans une ambiance festive, au milieu de la musique et de la danse traditionnelles d’origine africaine connue sous le nom de stambali en Tunisie et sambali en Libye.

Un bouc de couleur noire est immolé à cette occasion pour servir à préparer les mets et plats du buffet.

Dans la grande ville touristique de Sousse, la bête est immolée après une tournée à travers les mausolées des saints de la ville dont un mausolée dédié à une sainte d’origine africaine, appelée Lella Qombra, nom également d’une espèce d’oiseau, sis dans une rue appelée « Rue des esclaves » (rue des abid, en arabe).

La légende raconte qu’elle est une adolescente noire, inspirée, du temps de l’esclavage que Dieu changea en l’oiseau qombra pour préserver sa vertu contre les harcèlements de son maitre.

S.B.H