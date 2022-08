Complexe sportif de Ben Arous : les derniers préparatifs avant la remise du projet en discussion

Les derniers préparatifs et les procédures de remise dans les meilleures délais du projet du complexe culturel et sportif pour la jeunesse de Ben Arous ont fait l’objet d’une séance de travail tenue, mardi, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, avec le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi.

La séance qui a vu la présence également du directeur général de la Cité Sportive Nationale, Tarek Farjaoui, a permis de discuter des retards enregistrés au niveau de l’infrastructure, y compris le raccordement au réseau de drainage des eaux pluviales. Il a été convenu à ce propos de coordonner les efforts avec le Ministère de l’Equipement en vue d’accélérer le raccordement du projet aux caniveaux de drainage que la municipalité de Ben Arous poursuivra la mise en oeuvre.

Il a été également convenu d’assurer le personnel d’entretien, de gardiennage et de sécurité en coordination avec le ministère de l’Intérieur et la Protection Civile.

Un mur a été par ailleurs construit pour séparer le complexe du site archéologique qui est situé à côté, en coordination avec le ministère des Affaires culturelles.

Les programmes pédagogiques et techniques qui seront assurés dans les différents espaces du complexe ont été abordés aussi lors de cette réunion, au cours de laquelle le ministre a souligné l’importance de ce projet sportif pour les jeunes, qui constitue l’un de plus grands projets de jeunesse et de sport en Tunisie réalisé grâce à un don chinois, appelant toutes les parties à le préserver et assurer sa pérennité.