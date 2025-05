Complice d’un génocide : La députée Rashida Tlaib dénonce le soutien des États-Unis à Israël

Rashida Tlaib, la première femme d’origine palestinienne à siéger au Congrès américain, a déclaré que les États-Unis sont complices du génocide perpétré par Israël à Gaza.

Dans un message publié sur X, Tlaib, qui a été réélue à la Chambre des représentants en novembre, a déclaré que Netanyahou avait annoncé son intention « d’expulser par la force et de nettoyer ethniquement l’ensemble de la population palestinienne ».

Netanyahou a également l’intention de « raser et d’annexer Gaza », a-t-elle ajouté, précisant que ce plan intervient après 64 jours de blocage par Israël de toute aide alimentaire et humanitaire dans ce territoire déchiré par la guerre.

« Cela a toujours été leur plan », a déclaré Tlaib. « Les États-Unis sont complices de ce génocide.

- Publicité-