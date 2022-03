Concert Animorchestra et fusion sonore tuniso-nippone à la clôture du Focus Japon II

Le concert animorchestra donné, ce dimanche soir au Théâtre de l’Opéra de Tunis, par l’Orchestre Symphonique de Tunis (OST) a offert au public, jeune et moins jeune, un voyage fabuleux dans l’univers de l’anime japonaise.

Ce concert a été donné à la clôture du Focus Japon II qui a pris fin au terme d’une programmation de deux jours, les 12 et 13 mars 2022, tenue à la Cité de la Culture. Après un Focus Japon I, organisé les 26, 27 et 28 novembre 2021, Focus Japon II était une occasion renouvelée pour découvrir la richesse de la culture et l’aspect poétique des expressions artistiques venues du pays du soleil levant.

Organisé par le Théâtre de l’Opéra et l’ambassade du Japon à Tunis, ces Focus ont célébré la culture japonaise et les multiples facettes de ses expressions artistiques, dans le cadre d’une étroite collaboration entre des créateurs tunisiens, japonais et français.

Animorchestra est placé sous à la direction artistique de Oussama Mhidi, avec Fadi Ben Othman, à la direction musicale, et la participation du Soliste Jean-François Lag, instrumentiste, professeur et pédagogue. Le spectacle a proposé un arrangement orchestral de la musique des animes tout en y intégrant des éléments et des instruments typiques de la culture japonaise et tunisienne.

l’invité du concert, Jean-François Lag, est un Daishihan (grand maître) de l’école Tozan. Après des études classiques en flûte traversière et universitaires à Paris-Sorbonne, il s’est ensuite orienté vers la pratique du Shakuhachi, la flûte japonaise en bambou.

Actuellement, il mène une carrière internationale d’interprète tout en enseignant ses deux instruments au conservatoire. Son premier disque de shakuhachi, intitulé « Kyoku – Japanese Chamber Music » est enregistré avec la joueuse de koto Mieko Miyazaki.

Auparavant une cérémonie officielle a eu lieu en présence de Hayet Ketat Guermazi, ministre des Affaires Culturelles, Sinsuke Shimizu, ambassadeur du Japon à Tunis en plus d’un certain nombre de diplomates étrangers accrédités à Tunis.

Dans son allocution, Hayet Ketat Guermazi a mis l’accent sur l’importance de ce second rendez-vous avec la culture japonaise, tout en rappelant une manifestation qui se tient dans la perspective du Sommet de la 8ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8), prévue les 27 et 28 août en 2022 à Tunis.

Pour rappel, la TICAD est dirigée, depuis 1993, par le gouvernement japonais, en coopération avec les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale (BM) et la Commission de l’Union africaine (CUA). Les dirigeants d’une cinquantaine de pays africains, Chefs d’Etats et gouvernements, seront réunis au TICAD 8 autour du thème de développement sur le Continent africain.

Ce Focus Japon II constitue ainsi une occasion pour renforcer davantage « les liens amicaux profonds et des relations de coopération culturelle existants entre la Tunisie et le Japon depuis l’établissements des relations diplomatiques entre les deux pays », comme l’a souligné la ministre.

Selon l’ambassadeur japonais, ce Focus Japon devra également « porter un élan supplémentaire à la coopération bilatérale en prévision de la TICAD. »

Le diplomate a notamment salué la présence d’enfants sans soutien familial et autres issus de milieu rural dans le cadre d’une collaboration de l’ambassade de son pays avec des associations partenaires à ce Focus Japon II. Il a encore mis l’accent sur la portée de cet évènement culturel et l’intérêt que portent ces enfants, ainsi que tout le public présent, pour la culture japonaise comme étant « une source de joie et de motivation ».

A cet effet, M. Shimizu a rappelé que les composantes d’un programme qui a connu, ce dimanche après-midi, un défilé de mode « Fashion day », présentant une collection de costumes japonais. Ce défile qui a eu lieu dans le hall du théâtre de l’Opéra, a été conçu à partir d’œuvres de jeunes créateurs parmi les étudiants d’ESMOD Tunis.

Focus Japon II a proposé, samedi, une conférence autour de la singularité de l’œuvre du célèbre romancier japonais Haruki Murakami en plus de la projection du film DRIVE MY CAR de Ryusuke Hamaguchi, sélectionné pour les Oscars 2022. Ce long-métrage de fiction (180′) est l’adaptation de la nouvelle du même nom de l’écrivain japonais Haruki Murakami parue dans le recueil Des hommes sans femmes.

Un cours gratuit d’initiation à la langue japonaise et des démonstrations de Karaté et de calligraphie japonaise étaient également au menu de ce second rendez-vous organisé dans les divers pôles de la Cite de la Culture.