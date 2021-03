Conclave Mechichi-Tabboubi- Majoul-Abassi

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a souligné mercredi, lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement Hichem Mechichi, le président de l’UTICA, Samir Majoul, et le gouverneur de la banque centrale (BCT) Marouan El Abassi ainsi qu’un groupe d’hommes d’affaires, que cette réunion n’a aucun rapport avec le dialogue national.

Dans une déclaration aux médias, Tabboubi a indiqué que la réunion a porté sur l’échange des idées et des propositions concernant les moyens susceptibles de relancer l’économie nationale.

Cette réunion n’a aucun rapport avec l’initiative présentée, au président de la République Kaies Saied, par la centrale syndicale concernant le dialogue, a précisé Tabboubi. La date de lancement du dialogue n’est pas encore déterminée, a-t-il noté.

La participation de l’UGTT à cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’ouverture sur les différentes parties intervenantes, politique et sociale, pour échanger les idées permettant à la Tunisie de surmonter les différentes entraves rencontrées à cause des effets secondaires de Covid-19.

L’UGTT a pris part à cette réunion, axée notamment sur les moyens de surmonter les difficultés rencontrées par les entreprises dans le secteur privé, afin de souligner la position de l’union aux côtés des secteurs public et privé, a encore dit Tabboubi. On est conscient qu’une coordination s’impose entre les secteurs public et privé afin de faire sortir le pays de la crise économique et sociale actuelle, a-t-il soutenu.

Tabboubi a appelé à cette occasion à mettre fin aux conflits et tiraillements politiques et inviter les experts dans les secteurs économique et social afin de trouver les solutions adéquates.