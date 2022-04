CONECT International prépare une mission économique à Malte

Une délégation tunisienne composée de près d’une trentaine d’entreprises participera à une mission économique multisectorielle, qui se déplacera à la Valette (Malte) du 22 au 25 mai 2022, à l’initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT international).

Ces entreprises opèrent dans plusieurs secteurs d’activités notamment, le commerce international, le Bâtiment et travaux publics ( BTP ) et les matériaux de construction, l’agroalimentaire, les TIC, la santé, l’industrie pharmaceutique et cosmétique, l’énergie et les énergies renouvelables, le conseil aux entreprises, le transport international et la logistique…

La mission s’adresse aux PME/PMI en quête de développement à l’international, leur offrant l’occasion de rencontrer pendant quelques jours des dirigeants et décideurs d’entreprises et des responsables de l’administration maltais, en vue d’initier différents types d’alliances et de partenariats, a précisé l’organisation.