Confinement-amende : Sanction aggravée pour les récidivistes

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, a averti que l’amende de 50 dinars infligée aux contrevenants au confinement sanitaire sera doublée pour les récidivistes.

Dans une déclaration, mardi, à Mosaïque fm, il a cependant assuré que le processus de l’amende n’annule pas ceux de la sensibilisation et du contrôle par les forces de l’ordre du respect des règles du confinement dans les rues et dans toutes les régions.

Il indiqué que son département a noté que les citoyens ont de plus en plus conscience de la nécessité de déférer aux décisions de l’Etat et de l’aider à sortir le pays des épreuves induites par la pandémie du coronavirus.