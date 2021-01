Confinement-CGTT: Appel à prendre des mesures urgentes pour les ouvriers

La confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT), a appelé mercredi à la nécessité de prendre des mesures urgentes en faveur des ouvriers du secteur privé afin de les protéger des effets secondaires du confinement total et fournir les produits nécessaires aux catégories vulnérables lors de la période de confinement.

Dans un communiqué rendu public à l’issue d’une réunion de son bureau exécutif, la CGTT a estimé que la décision de confinement total est arbitraire et ne répond pas aux normes scientifiques, sans prendre aussi les

mesures pratiques au profit des ouvriers et des catégories vulnérables.

La confédération a également appelé à dévoiler les causes réelles de la non conclusion de contrat pour l’obtention de vaccins contre covid-19, estimant que le gouvernement a échoué en matière de gestion de la pandémie de coronavirus aussi bien sur le plan de protection des citoyens qu’en ce qui concerne la présentation du vaccin, a ajouté la même source.

Un confinement total a été décidé mardi par le comité national de lutte contre le coronavirus du 14 au 17 janvier 2021 avec un couvre-feu de 16h jusqu’au 06 du matin, selon la déclaration du ministre de la santé, Faouzi Mehdi.

