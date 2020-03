Confinement : Les cas de violence contre la femme en hausse

Les services du ministère la Femme et de l’enfance ont enregistré une hausse considérable au niveau des cas de violence conjugale contre la femme.

En effet, la présidente du département de lutte contre la violence contre la femme au ministère de la la Femme et de l’enfance Dajla Gtari, a affirmé que les dispositions du confinement ont contribué à la hausse des cas de violence contre la femme.

” En cette période de confinement, les habitudes sociales ont changé, et les comportements des familles ont été également impactés par ces nouvelles dispositions, le temps de contact entre les différents membres de la famille et notamment entre les couples est devenu encore plus large, ce qui pourrait expliquer cette hausse”, a-t-elle expliqué sur les ondes de Mosaïque FM.

Le ministère de la Femme et de l’enfance avait annoncé le 4 février 2020 que le numéro vert 1899 mis en place au profit des femmes victimes de violence est opérationnel 24h/24.