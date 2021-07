Conflit au Tigré: Une impasse politique et humanitaire pour le pouvoir éthiopien

Le pouvoir fédéral sonne la mobilisation générale en Éthiopie contre les rebelles du Tigré après leur contre-offensive victorieuse menée ces dernières semaines. Trois régions vont déployer des troupes pour soutenir les opérations pilotées par l’armée fédérale. Une reprise des combats qui souligne l’impasse dans laquelle se trouve le Premier ministre, Abiy Ahmed.

Lancée il y a huit mois, l’opération militaire censée mater la rébellion de la province du Tigré a tourné au fiasco. Depuis plusieurs semaines, la contre-offensive menée par les Forces de défense du Tigré (TDF) leur a permis de reprendre le contrôle d’une large partie de la région, dont la capitale Mékélé.

Un porte-parole des TDF a annoncé, la prise de la ville-clé d’Alamata. Mieux organisés et soutenus par la population, les guérilleros contrôleraient désormais le sud de la région et affirment vouloir « libérer chaque centimètre carré du Tigré ».

Dans le camp d’en face, forces de sécurité et miliciens loyalistes fourbissent leurs armes. Trois régions éthiopiennes vont ainsi déployer des troupes pour soutenir les opérations menées par l’armée fédérale.

Les régions concernées sont l’Oromia, la plus grande région d’Éthiopie, ainsi que le Sidama et la Région des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR).

« Le Premier ministre Abiy Ahmed a bien vu que son armée n’avait pas été à la hauteur. Avec l’envoi de ces miliciens, les autorités tentent de bloquer les Tigréens dans leur région », analyse Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines et fin connaisseur de l’Éthiopie. « De leur côté, les guérilleros, après avoir repris le sud-est, vont se lancer dans la reconquête du sud-ouest. »