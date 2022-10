Congo : Le gouvernement exonère des produits alimentaires

Dans une circulaire édictée dimanche, le gouvernement congolais annonce sa décision d’exonérer de taxes plusieurs produits de première nécessité afin de lutter contre la vie chère.

« Les produits alimentaires de base et intrants agro-pastoraux et halieutiques (…) bénéficient de l’exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée », indique la circulaire signée du ministre de l’Economie et des finances.

Ces produits sont exonérés pendant une durée d’un an, précise le texte.

Il s’agit entre autres du blé, de l’huile végétale raffinée, des viandes et abats domestiques congelés, des poissons de mer congelés, des poissons salés, du riz, du lait en poudre, des engrais, des aliments pour bétail, des semences…

Le directeur général des douanes a été chargé de l’application de la circulaire.

Malgré son important potentiel agricole (10 à 12 millions d’hectares de terres arables), le Congo dépend largement des importations des denrées alimentaires qui coûtent officiellement 500 à 700 milliards de FCFA (760 millions à plus de 1 milliard d’euros) par an.