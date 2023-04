Congo : Premier centre de liquéfaction de gaz naturel

Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a posé la première pierre du Centre de liquéfaction de gaz naturel (GNL) à Pointe-Noire, jeudi. D’un coût estimé à 600 millions de dollars, ce projet vise à satisfaire les besoins nationaux en matière de gaz liquéfié.

Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et l’administrateur délégué d’Eni, Claudio Descalzi, ont posé la première pierre de Congo LNG, le premier projet de liquéfaction de gaz naturel du pays et l’une des principales initiatives de diversification de l’offre d’Eni.

Le projet devrait atteindre une capacité globale de production de gaz naturel liquéfié (GNL) de 3 millions de tonnes par an, environ 4,5 milliards de mètres cubes par an, à partir de 2025.

Congo GNL exploitera les énormes ressources en gaz de la Marine XII, ce qui permettra de répondre aux besoins du pays en matière de production d’électricité tout en alimentant les exportations de GNL, en fournissant de nouveaux volumes de gaz aux marchés internationaux, en particulier à l’Europe.

Le projet, réalisé grâce à un calendrier de développement accéléré et à une approche de zéro brûlage, prévoit l’installation de deux usines flottantes de liquéfaction de gaz naturel dans les champs de Nenè et de Litchendjili, déjà en production et dans les champs qui doivent encore être développés.

La première usine flottante de liquéfaction de gaz naturel, en cours de conversion et d’une capacité de 0,6 million de tonnes par an, entrera en production en 2023. La deuxième usine flottante de liquéfaction de gaz naturel, déjà en construction sera opérationnelle en 2025 et aura une capacité de 2,4 millions de tonnes par an.

Eni opère au Congo depuis plus de 50 ans et, à ce jour est la seule entreprise active dans le développement de ses ressources gazières, garantissant 70% de la production nationale d’électricité via la Centrale Electrique du Congo.