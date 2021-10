Conjoncture: Baromètre plutôt bon pour l’Afrique centrale

Les chefs d’entreprise ou donneurs d’ordre dans les administrations se montrent plutôt optimistes, concernant la conjoncture en Afrique centrale. Le rebond se poursuivra dans les secteurs affectés l’an dernier, mais les contextes sécuritaire et sanitaire inquiètent toujours.

Des « indicateurs avancés » plutôt favorables, selon la BEAC (Banque des États d’Afrique centrale qui publie un « test prévisionnel de conjoncture », un document de nature prospective, qui se base sur les enquêtes réalisées auprès des chefs d’entreprise, responsables d’administrations et autres acteurs clés des différentes filières et secteurs d’activité de la CEMAC.

Dans l’ensemble, les chefs d’entreprise d’Afrique centrale attendent donc une amélioration de l’activité économique en ce quatrième trimestre 2021, bien que le spectre de la pandémie de la Covid-19 continue de planer sur leurs anticipations. La perspective des célébrations de fin d’année, la bonne tenue des cours du pétrole, le regain de dynamisme de la demande mondiale et l’anticipation d’un recul des restrictions sanitaires nourrissent l’optimisme des chefs d’entreprise interrogés.

Parmi les branches d’activités qui concourront à cette croissance, l’on retrouve celles ayant subi des ravages de la crise sanitaire en 2020, à l’instar du commerce, de l’hôtellerie et des transports. Toutefois, la persistance des problèmes infrastructurels, le retard dans le règlement des créances intérieures et l’incertitude engendrée par le contexte sanitaire et sécuritaire tendent à modérer quelque peu les perspectives favorables.