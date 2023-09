Consolidation de l’appui financier et technique à la Tunisie

La nouvelle représentante de la coopération allemande en Tunisie Jacqueline Groth a exprimé la détermination de consolider la coopération avec la Tunisie dans l’objectif de l’aider à exécuter ses programmes de réformes, et à fournir l’appui financier et technique nécessaires, notamment en matière d’appui budgétaire, a indiqué le ministère de Finances dans un communiqué publié jeudi à Tunis.

Au cours d’une réunion tenue jeudi entre le Chef de cabinet de la ministre de Finances, Zouhaier Atallah, les représentants du ministère, et la nouvelle représentante de la coopération allemande en Tunisie, ainsi que des représentants de la banque allemande de développement (KFW) et de la coopération internationale allemande en Tunisie (GIZ), les deux parties ont évoqué les différents domaines de coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Allemagne, les programmes et les projets en commun dans les domaines économique et financier.

Cette réunion a également permis de mettre l’accent sur l’importance de diversifier davantage ces projets et de créer des mécanismes favorables qui s’adaptent avec les exigences de la situation économique internationale.

De son côté, Atallah s’est félicité du niveau de la coopération économique et financier, qui a enregistré une évolution remarquable, notamment en termes d’appui technique et contributions financières pour la réalisation des projets prioritaires dans des importants secteurs et domaines, tels que les domaines des eaux, de l’énergie, de la gouvernance, de la décentralisation, de la promotion du développement dans les régions intérieures.

Des exposés sur les activités de La GIZ et la KFW, ainsi que leurs programmes au cours de la prochaine période ont été également présentés, lors de cette réunion.