Convention de partenariat entre ONAT et la Confédération allemande des Coopératives

Une convention de partenariat a été signée, jeudi, au Hub Design de Denden à La Manouba, entre l’Office national de l’artisanat tunisien et la Confédération allemande des Coopératives.

Cette convention vise à faire connaître le cadre juridique et le mode de fonctionnement des coopératives dans le secteur de l’artisanat et à communiquer sur le rôle des coopératives dans l’intégration économique des artisans et la création d’emploi.

Se basant sur une étude élaborée par la confédération allemande, le partenariat entre les deux structures reposera sur les priorités sectorielles préalablement définies.

La convention signée entre les deux parties servira également, de référence juridique pour la création de coopératives dans le secteur national de l’artisanat et le développement d’une culture de collectivisme chez les artisans et les entreprises artisanales.