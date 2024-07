Une ligne électrique reliera celle «Metlaoui-Tozeur» à la centrale photovoltaïque de Sagdoud

Une ligne électrique aérienne double terne de haute tension en 150 Kilovolts (kv) reliant, la ligne électrique existante « Metlaoui-Tozeur » au poste de la centrale photovoltaïque de Sagdoud (Gafsa), sera construite et exploitée en vertu d’un Arrêté du Chef du Gouvernement du 24 juin 2024, publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n° 081 du 02 juillet 2024.

En vertu de cet arrêté, les agents du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie et ceux de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et de l’entreprise contractante, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées aux sièges des gouvernorats de Gafsa et Tozeur.

Initialement attribuée au groupe « ENGIE AFRIQUE SAS/NAREVA RENOUVELABLES », la construction de la centrale de Gafsa a été finalement confiée à la société française spécialisée dans les énergies renouvelables, Voltalia qui avait annoncé, en mai 2024, avoir décroché la mise en place d’un projet photovoltaïque de 130 MW en Tunisie dans la région de Gafsa. Voltalia a expliqué que les revenus du projet proviendront d’un contrat de vente d’électricité de 30 ans, signé avec la STEG, l’opérateur public tunisien. La construction débutera en 2025.

Rappelons que la stratégie énergétique nationale à l’horizon 2030, en Tunisie, prévoit une production de 35% d’électricité à partir des énergies renouvelables en plus de la réduction de l’intensité carbone dans le pays de 46% d’ici à 2030.

