Prochainement une nouvelle école primaire à la Manouba, et 80 autres programmées

ne délégation composée de représentants de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du ministère de l’Éducation a effectué, mercredi, une visite dans le gouvernorat de Manouba, au cours de laquelle annonce a été faite du projet de construction d’une nouvelle école primaire dans le quartier résidentiel de la cité Bensar à Oued Ellil.

Le projet de construction de cette école s’inscrit dans le cadre du deuxième programme de modernisation des établissements éducatifs (PMES 2), qui prévoit la création de 80 écoles dans toutes les régions du pays.

La délégation a pris connaissance, dans la région de la cité Bensar à Oued Ellil, du terrain réservé à la construction de cette école sur une superficie de 6000 m².

L’étude technique sera élaborée au cours de cette année, et les travaux de construction commenceront début 2027, en vue d’une ouverture pour l’année scolaire 2027-2028.

Ce deuxième programme de modernisation des établissements scolaires (PMES 2), lancé effectivement depuis octobre 2024, s’étend sur une période de cinq ans (2024-2029). Il est financé par l’Union européenne, en partenariat avec la Banque européenne d’investissement, et avec la participation de l’État tunisien.

Un budget de 250 millions de dinars (80 millions d’euros) a été alloué à ce programme, selon les déclarations de Karim Daoud, directeur général de l’unité de gestion par objectifs chargée de la réalisation du programme au ministère de l’Éducation.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que la phase d’étude du projet avait atteint 30 % en ce qui concerne la vérification des biens immobiliers et les études de faisabilité, avec environ 15 écoles qui devraient être prêtes pour l’année scolaire 2027-2028.

Daoued a précisé que ce deuxième programme vise à construire 80 nouvelles écoles primaires, à fournir 73 bus scolaires pour soutenir le transport dans les zones rurales et éloignées, à équiper les établissements scolaires en matériel pédagogique et éducatif, ainsi qu’à renforcer les compétences du personnel éducatif et administratif aux niveaux central et régional à travers des programmes de formation avancés.

Ce deuxième programme succède au premier programme de modernisation des établissements éducatifs, qui est dans sa phase finale et qui prendra fin décembre 2026. Le premier programme a permis la construction de 47 collèges et lycées à travers toutes les régions, ainsi que la rénovation et l’entretien de 400 collèges et lycées, représentant 25 % des établissements secondaires, pour un coût total estimé à 700 millions de dinars (220 millions d’euros), selon le même intervenant.