Consultation à la Saïed: Vous serez anonyme…, mais on connaîtra votre CIN et votre GSM

Intervenant hier devant le chef de tout l’Etat et quelques-uns de ses collègues pour fournir des détails sur la plateforme de la «Istichara» ou consultation populaire électronique, le ministre tunisien des Tics a indiqué que «la participation, se fera d’une manière anonyme». Et d’expliquer que cela va inciter les gens à participer. Et ensuite, de prendre les Tunisiens pour ce qu’ils ne sont pas, en indiquant qu’il s’agit de composer, à partir de votre Smartphone (Votre ligne téléphonique personnelle est ainsi identifiée, votre puce étant déjà liée à votre CIN et votre adresse) , le numéro de service «*1712*CIN♯» qui devra être précédé du numéro de votre CIN , c’est-à-dire le numéro de votre carte d’identité, porte d’accès libre à toute votre vie secrète, le numéro par lequel la plateforme du ministre et ceux qui la manipuleront, pourront avoir un accès libre à tous vos informations confidentielles. Et c’est là que la plateforme et ceux qui la manipulent vous enverront le fameux identifiant de votre anonymat.

On comprend que les organisateurs cherchent à s’assurer que les participants ne soient pas autres que des citoyens tunisiens, et qu’ils veuillent en sécuriser l’accès, pour les seuls Tunisiens. Consultation, et donc non referendum pour ne pas tomber dans les travers d’une Constitution qui exigerait un passage par une ARP gelée, elle n’a donc aucune valeur juridique qui pourrait en faire un outil de gouvernement, on ne comprend pourtant pas le souci d’avoir une base de données aussi complète des participants

Anonymement transparent

Et le même ministre Nizar Néji de croire ainsi répondre à « ceux qui pourraient dire que, mon identité se trouvant dans votre base de données, vous me connaissez et vous connaissez mon avis », en leur assurant que « votre anonymat est assuré par le code secret que nous vous envoyons, et nous pourrons effacer ce code secret au bout de trois mois, pour garantir la TRANSPARENCE et l’ANONYMAT ».

Nizar Néji, n’a pas été affirmatif à propos de la destruction des codes secrets, mais a dit que NOUS POURRIONS, ce qui laisse la porte ouverte à son ministère, et en présence d’un régulateur indépendant, de ne pas le faire. Le ministre qui utilisait, à la fois et dans la même phrase, les deux mots contradictoires de transparence et anonymat, commettait peut-être un lapsus, mais fortement révélateur du degré d’anonymat voulu pour ce referendum électronique, sur une plateforme gérée par une autorité, loin d’être indépendante et qui a des attentes bien définies de ce referendum, et qui pourrait faire de telle sorte que son résultat ne soit pas contraire à ses attentes.

Pour l’instant, c’est le silence du côté de Mutuelleville, siège de l’Instance nationale de protection des données personnelles. Nous rappelons aussi les différentes et répétitives failles de sécurité intervenues sur la plateforme EVAX !

Le fameux « Bonheur national brut » au menu de la consultation

Nizar Néji a aussi indiqué que la plateforme comprendra un espace de libre expression. Or, s’exprimer librement, pourrait amener à dire des choses contre le chef de l’Etat, son programme, son mandat etc. Le faire, tout en sachant que l’identité de celui qui croyait s’exprimer librement et de manière anonyme, pourrait faire de cette rubrique un piège, un attrape-nigaud pour le participant à ce referendum, surtout s’il est homme politique, politicien, responsable, ou même homme d’Etat.

Le ministre a par ailleurs indiqué que sa plateforme comprendra six rubriques qui sont l’économie et les finances, la politique et le vote, le développement local, la santé et la qualité de vie [Ndlr : Le fameux Bonheur National Brut dont parlait KS pour parodier le PNB], le social, l’éducation et la culture. Dans chaque rubrique, cinq questions seront proposées au referendum, qui comprendra ainsi 30 questions, avec des espaces dits de libre expression.