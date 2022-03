Consultation nationale : I watch parle d’un « fiasco inévitable »

Les ministères de la jeunesse, des sports, des technologies de la communication et de la culture « ont lamentablement échoué » à faire attirer les citoyens et les inciter à participer massivement à la consultation nationale, lancée le 15 janvier et qui devrait prendre fin dimanche 20 mars », a constaté l’organisation « I Watch ».

Dans un communiqué publié, mercredi, l’organisation a dit recenser jusqu’au 16 mars 2022, plus de 410 mille citoyens ayant participé à cette consultation, soit 6 mille participants par jour.

Un nombre « très maigre », estime l’organisation, comparativement aux chiffres fournis par le ministre des Technologies de la communication le 13 décembre 2021 lors du Conseil ministériel restreint où on a tablé sur un chiffre de 3 millions de participants.

Pour l’organisation « I watch », « le fiasco » de la consultation est « le résultat logique » d’un « déficit de communication et de participation » au sein de l’équipe en charge du déroulement de la consultation. Elle a ,à ce propos, appelé à fournir plus de précisions sur le sort des recommandations de cette consultation et à dévoiler sa valeur dans la conception d’une « vision commune de l’avenir de la Tunisie. »

L’organisation s’est dite également « étonnée » face à l’implication de « bénévoles proches des coordinations du président Kais Saied », qui, a-t-elle dit-, « n’ont rien à voir avec les organes officiels de l’État. »

« I watch » a, par ailleurs, dit regretter la tentative du président de la République d’associer le département de l’Intérieur dans le processus de la consultation, sous prétexte des difficultés rencontrées ».

Selon un bilan actualisé à 19h00, le nombre de participants à la consultation en Tunisie et à l’étranger s’élève à 416.434 personnes.