Consultations de haut niveau entre le Niger et la Libye

Le Président de la République du Niger Mohamed Bazoum a reçu, lundi 27 février, le Ministre libyen de la Jeunesse, Envoyé Spécial du Premier Ministre libyen en Afrique, Fathallal Al-Zouni.



L’entretien a porté notamment sur le renforcement des bonnes relations de voisinage, de fraternité et de coopération entre le Niger et la Libye ainsi que sur la relance des activités de la CEN-SAD (Communauté des Etats sahélo-sahariens), a indiqué le ministre libyen, à l’issue de l’audience.



« Nous avons demandé au président Mohamed Bazoum, en sa qualité de Président de la République d’un pays frère, stable et démocratique, d’user de toute sa connaissance et de son expérience pour ramener tous les frères libyens à la table des négociations, unir leurs opinions et aider la Libye dans la voie démocratique et le développement », a affirmé le responsable libyen.



« Nous avons également demandé au Président de la République d’aider la CEN-SAD à tenir la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, qui ne s’est pas tenue depuis plus de quatre ans », a –t-il ajouté.

