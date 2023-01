Contrebande de cigarette : L’ISIS décrypte le phénomène

« La Tunisie est une destination privilégiée pour les contrebandiers, qui acheminent leur produit directement depuis l’Europe du Sud ou la Libye. Entre 2018 et 2020, les douanes tunisiennes ont intercepté 15 millions de paquets de cigarettes de contrebande ». C’est ce que rapporte le « Institute for Security Studies », sous le titre de « L’instabilité alimente le commerce illégal du tabac en Afrique du Nord ».

L’ISS estime que « le vide du pouvoir (…) a sapé l’autorité de l’État de droit en Tunisie, et que « les criminels ne craignent plus la police ni les forces de sécurité mal équipées, et le nombre de passeurs et de trafiquants a augmenté en conséquence ». Et d’ajouter que « au cours de la dernière décennie, les Tunisiens ordinaires ont commencé à se livrer à la corruption, qui est devenue endémique. Les passeurs considèrent souvent la coopération avec les agents de l’État et les services de sécurité comme le moyen le plus sûr de garantir leur protection. Des informations et des paiements sont échangés contre la possibilité de poursuivre leurs activités illégales ».