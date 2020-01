« Converser avec Rached Ghannouchi est agréable », selon le député El-Mekki

Le dirigeant et député du mouvement Echaab, Haykel el-Mekki, a révélé qu’une rencontre a groupé à l’ARP son parti et le mouvement Ennahdha, consacrée à la discussion du prochain gouvernement et de son programme.

Il en a retiré l’inédite conclusion que « converser avec le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi est agréable », qualifiant de « positive et constructive » la rencontre avec un interlocuteur de la stature de Rached Ghannouchi, un homme d’une grande expérience politique, selon ses dires.

Il a précisé sur Radio Diwane fm, que cette rencontre a été coprésidée par R.Ghannouchi et Zouhair Maghzaoui, secrétaire général du mouvement Echaab.