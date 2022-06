Coopération tuniso-française : Signature d’un accord pour l’emploi de 4000 jeunes saisonniers dans le secteur touristique

La directrice générale de l’Agence nationale pour l’emploi, Ferihane Korbi Bosofara et le président confédéral de l’union française des métiers et des industries de l’hôtellerie, Roland Héguy, ont signé, mercredi, un accord de coopération dans le domaine de l’emploi des jeunes.

L’accord, qui a été signé à la Cité de la Culture à Tunis sous la présidence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi et du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassen et en présence du ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi et du gouverneur de Tunis, Kamel El-Feki, prévoit l’ouverture du marché de l’emploi dans le secteur des services touristiques et hôteliers en France à 4 000 jeunes hommes et femmes tunisiens chaque année pour une durée de trois ans, renouvelables, et pour une période saisonnière déterminée, au terme de laquelle le bénéficiaire revient en Tunisie pour travailler dans le secteur du tourisme ou pour lancer des projets dans le secteur.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a déclaré que l’accord vient couronner les efforts du ministère pour ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes tunisiens et leur permettre d’acquérir les meilleures compétences. Il s’agit, aussi, de lutter contre le chômage à travers le travail saisonnier dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie en France.

En juillet prochain, l’Agence nationale pour l’emploi ouvrira les inscriptions à des formations d’une durée maximale de six mois pour les postulants à un emploi en France, a fait savoir la directrice de l’agence, Ferihane Korbi Bosfara.

Selon Roland Héguy, l’union française des métiers et des industries de l’hôtellerie représente 320 mille entreprises employant 2 millions de salariés, soulignant que les employés saisonniers du secteur hôtelier seront rémunérés conformément aux conventions collectives en vigueur.