Le Brésil a écrasé 3-0 un Venezuela diminué par les cas de Covid-19 en ouverture de la Copa América 2021,dimanche soir à Brasilia.

Neymar a inscrit un but sur penalty (64e) et adressé une passe décisive à Gabigol (89e), après l’ouverture du score signée Marquinhos (23e) pour la Seleçao tenante du titre et hôte du tournoi.

Le Venezuela était handicapé par l’absence de huit joueurs testés positifs au coronavirus.