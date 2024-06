Copa America: le Venezuela en quarts de finale, la Jamaïque éliminée

Le Venezuela s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa America de football en battant le Mexique (1-0), mercredi à Inglewood (Californie), tandis que la Jamaïque a été éliminée en s’inclinant face à l’Equateur (3-1) à Las Vegas (Nevada).

Un penalty, sifflé pour un tacle maladroit du Mexicain Julian Quinones sur le Vénézuélien Jon Aramburu, transformé par le capitaine Salomon Rondon (34 ans) à la 57e minute, a permis au Venezuela de rafler les trois points et de s’assurer de la première place du groupe B avant même la dernière journée.

Le sélectionneur du Venezuela, l’Argentin Fernando Batista, a toutefois salué la performance du gardien Rafael Romo, qui a grandement contribué au succès des siens notamment en détournant en fin de match un pénalty du milieu mexicain Orbelin Pineda.

« Si Rafa doit être l’homme du match lors des prochaines rencontres et qu’on gagne, eh bien qu’il soit l’homme du match! », a commenté Batista, alors que Romo avait déjà joué un rôle prépondérant lors de la victoire inaugurale contre l’Equateur (2-1).

Plus tôt mercredi, à Las Vegas, la Jamaïque a au contraire fait ses adieux à la Copa America, ne parvenant pas à rivaliser avec des Equatoriens désireux de se reprendre après ce revers contre le Venezuela.

Le défenseur du Bayer Leverkusen Piero Hincapié a ouvert le score à la 13e minute et « l’enfant prodige » Kendry Paez a transformé un penalty dans le temps additionnel de la première période, devenant à 17 ans le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du tournoi.

L’attaquant de West Ham Michael Antonio a inscrit l’unique but pour la Jamaïque à la 54e minute, avant qu’Alan Minda ne scelle la victoire de l’Equateur à quelques instants du coup de sifflet final.

Le Mexique et l’Equateur s’affronteront dimanche pour la deuxième place du groupe, également synonyme de ticket pour les quarts de finale.

