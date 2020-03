Corona-Tunisie : vers la fermeture des établissements scolaires et la suspension des cours

Lors de son intervention sur les ondes de Mosaïque FM, le député du mouvement Al Chaâb Zouhair Maghzaoui, a évoqué, ce lundi 9 mars 2020, une éventuelle suspension des cours et la fermeture des établissements scolaires, suite à l’annonce du 2ème cas de Coronavirus.

‘’La fermeture des établissements scolaires et de l’espace aérien est impérative dans ces circonstances exceptionnelles et le gouvernement doit se préparer et étudier toutes possibilités pour faire face à cette épidémie, a-t-il dit’’.