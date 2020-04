Coronavirus: 4 nouveaux cas et point de nouveaux décès

Sur un total de 438 analyses effectuées dont 70 sur des cas anciens, 34 cas ont été testés positifs, au 23 avril 2020, (4 nouveaux et 30 anciens). Le bilan des cas confirmés des COVID-19 est ainsi, porté a 922, sur un total 19849 prélèvements, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué publié vendredi soir.

Les cas confirmés d’infection au COVID-19 sont répartis comme suit :La région de Tunis reste en tête avec 199 cas, suivie de l’Ariana (94), Ben Arous (91), Médenine (85), Kébili (86), Sousse (81), Manouba (39), Monastir (37), Sfax (36), Gafsa (38), Tataouine (32),Gabès (22), Bizerte (19), Mahdia (15), Nabeul (12), Kairouan (06), le Kef (05), Sidi Bouzid (05), Tozeur (05), Kasserine (06), Béja (03), Zaghouan (03), Siliana( 02)et Jendouba (01).

D’après la même source, 194 malades ont guéri, 20 sont actuellement en réanimation et 90 autres sont hospitalisés.

38 malades sont décédés des suites du COVID-19, dont 6 à Tunis, 5 à l’Ariana, 5 à Manouba, 5 à Sousse, 5 à Sfax, 3 à Ben Arous, 3 à Medenine, 1 à Nabeul, 1 à Bizerte, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Sidi Bouzid et 1 à Tataouine.

Le ministère de la santé a rappelé que les analyses sont effectuées particulièrement sur des cas suspects ou probables ainsi que sur les personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés.

Il a appelé tous les citoyens à se conformer aux mesures de confinement et à respecter les mesures de confinement dans l’ensemble du pays, afin de contenir la maladie du COVID-19 et limiter sa propagation.