Coronavirus: 736 cas confirmés, 284 guéris au Sénégal

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale sénégalais a publié, ce lundi 27 avril 2020, les résultats des examens virologiques.

Sur 677 tests réalisés, 64 sont positifs. Il s’agit de 50 cas contacts suivis par les services et 14 cas issus de la transmission communautaire dont 02 à Sangalkam, 02 à Rufisque, 01 à Grand Médine, 06 à Touba, 01 à Thiès, 01 à Sédhiou et 01 à Mbacké décédé hier.

Quant aux cas de guérison, un patient hospitalisé est rétabli.

Par ailleurs, un cas grave est admis en réanimation et l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 09 décédés, 01 évacué, et donc 442 sous traitement.

Rappelons que le Sénégal a enregistré son neuvième décès lié au Covid-19. Il s’agit d’une femme âgée de 60 ans décédée au cours de son évacuation vers le CTE de Touba.

