Coronavirus : Appel pour décréter un couvre-feu en Tunisie

Le professeur en cardiologie Faouzi Addad a appelé, lors de son intervention sur les ondes de Shems FM, ce mardi 17 mars 2020, à décréter un couvre-feu général pour veiller au respect de l’interdiction de circuler.

‘’Singapour et Hong Kong ont pris des mesures strictes depuis le début de l’épidémie de virus, et ces décisions se sont avérées efficaces pour empêcher la propagation du virus’’, a-t-il dit.

Dr Addad a, également, souligné que tous les citoyens doivent être soumis à des tests de dépistage du Coronavirus, ajoutant, que l’isolement des personnes non contaminées par le virus est nécessaire, en raison du manque de moyens et d’équipements.