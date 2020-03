Coronavirus : Installation de caméras dans l’hôpital de Kebili

La coordination régionale de la lutte contre le Coronavirus, dans le gouvernorat de Kebili, a mis en place des caméras au sein du service réservé à l’accueil des patients atteints du Covid-19 à l’hôpital régional et dans le bureau du staff médical afin de faciliter la communication entre les équipes médicales et para médicales et les patients et pour que le manque de tenue adéquate ne soit pas un handicap face au suivi permanent du malade, rapporte Mosaïque fm.

Cette procédure permet également de diminuer les risques de contamination, selon Zied Nasri, membre de la coordination régionale de la lutte contre le Coronavirus à Kebili, et d’ajouter ce système sera généralisé dans tous les services et les hôpitaux.