Coronavirus / Juventus de Turin: Blaise Matuidi et Daniele Rugani guéris

La Juventus de Turin (Série A Italienne) a annoncé mercredi, la guérison de deux de ses joueurs, Blaise Matuidi et Daniele Rugani, qui étaient testés positifs au Covid-19.

” Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, conformément au protocole, la double vérification avec des tests de diagnostic (écouvillons) pour le coronavirus -Covid-19. Les tests ont donné des résultats négatifs. Les joueurs se sont donc rétablis”, a annoncé la Vieille Dame dans un communiqué.

Ils étaient jusque-là contraints à l’isolement à l’hôtel du club pour l’Italien et à son domicile pour l’international français.

Le milieu de terrain français avait été contraint il y a deux semaines de prolonger sa période d’isolement après avoir été testé une fois de plus positif au virus.

La Juventus en revanche ne dit rien sur son attaquant Paulo Dybala, testé positif le 21 mars.