Coronavirus: La pandémie aurait pu être évitée, selon les experts indépendants de l’OMS

« La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui aurait pu être évitée », a déclaré mercredi Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria et coprésidentes du panel d’experts indépendants mandatés par l’OMS.

Ces derniers ont publié un rapport à charge autour de la gestion de la pandémie de Covid-19 qui a déjà tué plus de 3,3 millions de personnes, en a infecté des dizaines de millions d’autres et terrassé l’économie mondiale. Ils y dénoncent un véritable « Tchernobyl du XXIe siècle » et réclament d’urgence de vastes réformes des systèmes d’alerte et prévention.

S’il est sévère, le rapport ne pointe pas du doigt un seul coupable. « Cette situation est due à une myriade d’échecs, de lacunes et de retards dans la préparation et la réponse » à la pandémie, a souligné Ellen Johnson Sirleaf, en conférence de presse.

« il est clair que la combinaison de mauvais choix stratégiques, d’un manque de volonté de s’attaquer aux inégalités et d’un système manquant de coordination a créé un cocktail toxique qui a permis à la pandémie de se transformer en une crise humaine catastrophique », souligne le rapport.

Mais quand bien même l’OMS aurait décrété l’urgence sanitaire une semaine plus tôt, les choses n’auraient guère changé face à « l’inaction de tant de pays », car ce n’est que le 11 mars, lorsque son directeur générala qualifié la situation de pandémie, que les capitales ont véritablement pris mesure du danger.

A cet égard, février 2020 a été un « mois perdu » durant lequel bon nombre de pays auraient pu prendre des mesures pour enrayer la propagation du virus. En définitive, « retards, hésitations et dénis » ont permis à l’épidémie, puis à la pandémie d’éclore, conclut le rapport..