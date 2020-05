Coronavirus : La situation sanitaire au centre d’une réunion Mekki-Adhoum

Le ministre de la santé Abdellatif Mekki s’est réuni, lundi 11 mai 2020, avec le ministre des affaires religieuses Ahmed Adhoum pour revenir sur la situation sanitaire dans le pays dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon un communiqué publié par le ministère des affaires religieuses, la réunion a porté également sur le renforcement de la coopération et la coordination entre les deux ministères de manière à préserver la santé et la sécurité des citoyens.

Il convient de rappeler que le ministre des affaires religieuses avait appelé la semaine dernière les directeurs régionaux relevant de son département à poursuivre l’application de manière efficace la décision de suspendre la prière collective tout en assurant les appels à la prière, les invocations et la récitation du coran à des heures fixes.