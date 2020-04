Coronavirus : La Tunisie a évité 25 000 contaminations et 1000 décès

C’est la Directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Niçaf Ben Alaya, qui l’a affirmé : la Tunisie a fait l’économie de 25 mille cas de contaminations par le coronavirus et 1000 décès, entre le 25 mars et le 12 avril, selon toutes les données et évaluations scientifiques.

S’exprimant, jeudi, sur Mosaïque fm, elle a ajouté qu’avant le 22 mars 2020, chaque contaminé par le covid-19 pouvait infecter 5 personnes, un rapport qui a baissé à 1,6 personne ultérieurement, précisant qui si cette moyenne était descendue en dessous de 1 , on aurait été en droit de proclamer que le fléau est sous contrôle.

Ben Alaya a constaté que le nombre de cas de contamination est en régression malgré l’intensification des opérations de dépistage effectuées lesquelles visent l’isolement des cas suspects et l’arrêt précoce de la contamination horizontale.

Elle a encore indiqué que sur la base des données relatives au nombre des décès et celui des patients en réanimation, on peut dire que « la situation n’a pas échappé à notre contrôle ».