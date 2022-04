COVID-19 : Neuf décès et 661 nouvelles contaminations en une semaine

Neuf décès supplémentaires et 661 nouvelles contaminations par la COVID-19 ont été enregistrés entre le 18 et le 24 avril en cours sur un total de 9579 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,90%.

Selon le dernier bilan publié mardi par le ministère de la santé, depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 1040193 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés dont 28550 décès et 1026075 rétablissements.

D’après le même bilan, au cours de cette 16ème semaine de l’année, 33 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans les établissements de santé publics et privés.