Le directeur général des soins de santé de ubase , Chokri Hammoda a annoncé que la Tunisie est passée, ce dimanche 22 mars , au stade épidémiologique 3.

Il ajouté, ce soir sur wataniya tv, que les régions de la Soukra , la Marsa et du Lac ont enregistré le plus grand nombre de contaminés au coronavirus en plus de l’île de Djerba déclarée foyer épidémiologique.