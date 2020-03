Coronavirus : Le confinement dans tous ses états et modalités

C’est samedi très tard dans la soirée que le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, est apparu sur les écrans de la télévision publique pour livrer les mesures prises par son gouvernement pour atténuer celles fondatrices du confinement total, les dérogations y afférentes, leur coût et leurs modalités.

D’emblée, il a précisé que le confinement total concerne tous les Tunisiens, mais seuls à peu près 15 pour cent de la population continueront à travailler pour garantir la bonne marche des secteurs vitaux, tels la sécurité, la santé, l’agroalimentaire, l’eau, l’électricité, les banques… Il s’agit d’une mesure préventive visant à garantir notre sécurité et la stabilité du pays, ce qui commande de rester chez soi et de limiter ses déplacements, a-t-il insisté.

” Il faut faire preuve de beaucoup de patience parce que les décisions que nous avons pris, n’ont jamais été prises en Tunisie “, a-t-il dit, assurant qu’il comprenait parfaitement l’angoisse des Tunisiens et leurs interrogations vis à vis de la situation. Il a estimé à cet effet que l’approche adoptée par le gouvernement a prouvé son efficacité jusqu’à maintenant, le gouvernement ayant pris en compte les avis des experts et des scientifiques ainsi que les expériences des autres pays qui ont commencé à lutter très tôt contre la pandémie.

” Le point plus important dans cette approche, c’est que nous avons toujours essayé de faire en sorte d’anticiper les étapes pour empêcher d’entrer dans des phases avancées de la propagation du virus “, a-t-il précisé, assurant que toutes les ressources financières et humaines de l’Etat ont été mobilisées pour faire face à la pandémie, citant notamment une enveloppe de 2500 millions de Dinars pour protéger les Tunisiens et préserver l’économie de la Tunisie.

4 catégories de mesures

Le but ultime étant de ne laisser aucun Tunisien dans le besoin ni soutien dans cette situation, de préserver les entreprises économiques et de protéger les salariés ces mesures ont vocation à alléger les impacts de la pandémie du Covid-19, du confinement et du couvre-feu. Les voici :

Mesures pour préserver les postes d’emplois, garantir les revenus des travailleurs, salariés et fonctionnaires, et réduire la pression financière:

1- Ouverture d’une ligne de financement de 300 MD pour soutenir les travailleurs au chômage technique.

2- Consécration d’une allocation de 150 MD sous forme de subventions au profit des catégories vulnérables et à faible revenu et les personnes à besoins spécifiques.

3- Report de remboursement des échéances de crédits bancaires pour une période de 6 mois au profit des personnes dont le revenu ne dépasse pas 1000 dinars.

Mesures pour les entreprises économiques, notamment les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les opérateurs économiques agissant pour leur propre compte, les professions libérales affectées par la stagnation ou l’arrêt de leurs activités:

1- Report de 3 mois du paiement des impôts à partir du mois d’avril.

2- Report du paiement des charges sociales du deuxième trimestre pour une période de 3 mois.

3- Report du paiement des dettes bancaires et des institutions financières pour une période de 6 mois.

4- Rééchelonnement des dettes fiscales et douanières pour une période de 7 ans.

5- Mise en place d’une ligne de garantie de 500 MD pour permettre aux entreprises l’obtention de nouveaux crédits de gestion et pour les travaux.

6- Permettre la récupération du crédit de la TVA, dans un délai maximum de un mois.

D’autres mesures pour préserver les entreprises et assurer leur reprise:

1- Création de fonds d’investissement d’un montant total de 700 MD pour la restructuration et capitalisation des entreprises concernées.

2- Permettre aux entreprises totalement exportatrices d’écouler 50% de leur production totale sur le marché local au lieu de 30%.

3- Permettre aux entreprises de réévaluer les biens bâtis et non bâtis inclus dans leur budget en fonction de leur valeur réelle.

4- Adoption d’une amnistie fiscale et douanières au profit de ceux qui disposent d’impôts dus.

5- Exonération des entreprises qui ont conclu des marchés publics et dont la réalisation a été bloquée par des pénalités de retard pour une période maximale de 6 mois.

Des mesures pour le renforcement des réserves stratégiques:

Fournir une enveloppe supplémentaire de 500 MD pour soutenir les réserves stratégiques de médicaments, de produits alimentaires et des carburants.

Examen des amendements juridiques pour suspendre provisoirement les poursuites judiciaires dan le domaine du crime financier et œuvrer à l’arrêt des décisions de coupure de l’eau, de l’électricité et du téléphone, pendant une période de deux mois.

Rappelons que le président de la République Kaïs Saïed a annoncé, vendredi, le confinement total en Tunisie.