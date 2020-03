Coronavirus: le cri d’alarme de Ghannouchi !

Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a déclaré lors de son discours inaugural de la réunion des présidents de blocs, ce lundi 17 mars 2020, que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la propagation du Coronavirus.

Il a profité de l’occasion pour tirer la sonnette d’alarme et à appeler la population à être dès à présent consciente et responsable face à ce danger qui menace tout le pays, avant que situation ne devienne chaotique et ingérable.