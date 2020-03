Coronavirus : Le FMI débloque, bientôt, une enveloppe de plus d’un milliard de dinars en faveur de la Tunisie

Le Fonds monétaire international (FMI) va décaisser, rapidement, une enveloppe de 400 millions de dollars (environ 1,162 milliard de dinars), en faveur de la Tunisie, pour soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus.

La nouvelle vient d’être annoncée par le ministre des Finances, Nizar Yaïch, sur les ondes d’une radio tunisienne privée. Cette enveloppe sera débloquée dans deux ou trois semaines, selon ses dires.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a fait savoir, lundi, lors d’une téléconférence avec le G20, que le bailleur de fonds mondial “intensifie le financement d’urgence” alors que près de 80 pays sur 189 pays membres ont sollicité son assistance financière.

Le Fonds prévoit, par le biais de ses mécanismes de financement d’urgence à décaissement rapide, de mettre environ 50 milliards de dollars à disposition des pays à faible revenu et des pays émergents pour répondre à leurs éventuels besoins.Sur cette somme, 10 milliards de dollars seront disponibles à taux zéro pour les pays membres les plus pauvres, au moyen de la facilité de crédit rapide, a-t-on indiqué sur le site du FMI.

“Beaucoup de pays membres sont en danger, notamment les pays disposant de systèmes sanitaires fragiles ou de marges de manœuvre restreintes, les exportateurs de produits de base exposés aux chocs sur les termes de l’échange, et d’autres pays étant particulièrement vulnérables aux effets de contagion”, a-t-on encore expliqué.

Le bilan actualisé en Tunisie, table sur 94 cas officiellement confirmés de coronavirus et de trois décès, jusqu’au 23 mars 2020. Les autorités ont durci leur plan de lutte d’autant plus que 4 foyers de contagion ont été identifiés, dans les régions de Djerba au sud du pays), de l’Ariana, de Soukra et de la Marsa (au Grand Tunis).

Un couvre feu nocturne a été mis en vigueur en plus du confinement sanitaire général, instauré depuis le 22 mars dernier jusqu’au 4 avril 2020.