Coronavirus: le Sénégalais El Hadji Diouf pour un report de la CAN-2021

L’ancien international sénégalais El Hadji Diouf est favorable à un report de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun, en raison de de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Afrique.

“Ouf… ça me semble impossible de la maintenir. Comme les championnats. C’est dur de s’arrêter plusieurs semaines et de retrouver la forme physique qu’on avait avant. Il faut l’accepter. Il faut accepter une saison blanche, et préparer un mercato, et préparer une nouvelle saison.” a déclaré El Hadji Diouf à RFI.

“Je sais… vous allez me parler de Liverpool ! Ils attendent depuis très longtemps pour être champions d’Angleterre, mais mathématiquement tant que rien n’est fait, personne n’est champion. Donc pour moi, dire que Liverpool est champion… Mais moi, je me focalise sur Lens, qui a loupé quatre fois la remontée (en première division française, Ndlr) ! Comment faire ? C’est dur pour tout le monde. Ce doit être une saison blanche, tout le monde revient à la place où il était.” a t-il ajouté.

La Confédération africaine de football avait décidé en mars dernier de suspendre toutes les compétitions, y compris les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et le Championnat d’Afrique des Nations, qui devait se tenir au Cameroun du 4 au 25 avril 2020, ainsi que les demi-finales des compétitions interclubs (Ligue des champions et coupe de la Confédération). De plus, la 42e Assemblée générale ordinaire de la CAF également fixée à Yaoundé pour le 24 avril 2020 a également été reportée à une date ultérieure.

A cause du coronavirus qui a fait des milliers de morts, il n’y a actuellement plus de compétitions et celles prévues en été, comme les Jeux olympiques et l’Euro, ont été reportées à l’année prochaine.

Pour l’ancien joueur de Liverpool engagé actuellement dans la lutte contre le Covid-19 dans son pays, il n’y a qu’un seul match à jouer et avec un seul objectif : battre le coronavirus.

” On a un seul match à jouer, nous tous, un seul sport, et un seul but à marquer : dégager le coronavirus. Aujourd’hui tout est arrêté au Sénégal. Il n’y a plus de football, plus de championnat, les rassemblements sont interdits. Le confinement n’est pas total, mais la police veille et disperse les gens. Dans les pays africains, c’est dur, car les gens ne savent souvent pas, comme en Europe, combien ils gagneront chaque mois. Ici, on vit au jour le jour, et c’est difficile de confiner des gens qui n’ont rien chez eux” a t-il souligné.

A ce jour, 342 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 198 guéris. Deux patients sont décédés et un autre évacué en France. Au total, 141 patients sont sous traitement dans les établissements de santé.