Coronavirus : Les guérisons en hausse en attendant les résultats de 3000 prélèvements

De nombreux cas de guérison du covid-19 ont été enregistrés hier et samedi dans maints gouvernorats, notamment ceux de Kébili, Sousse, Ariana, Nabeul, Ben Arous, , Bizerte, Sfax, Monastir et Mahdia, alors que nombre de personnes ne sont plus sous confinement. D’autres gouvernorats ont enregistré une relative stabilité dans le nombre de contaminations.

Cependant, des sources médicales au sein de la commission de lutte contre le coronavirus, citées par Assarih online, ont estimé que cette décrue n’est pas trop rassurante en attendant les résultats des analyses de 3000 prélèvements effectués les deux dernières semaines , ajoutant qu’il est difficile de conclure à la maîtrise totale de la pandémie tant que ne sera pas identifiée l’origine de la contamination horizontale dans des foyers situés dans des quartiers populaires du Grand Tunis, de Kébili, de Tataouine et de Sousse.