Coronavirus : L’heure de vérité, en avril !

La pandémie du coronavirus, négociant un autre palier, fait boule de neige, avec des bilans de contaminations et de décès allant croissant au fil des jours. Après que l’épicentre du fléau s’est déplacé en Europe, c’est au tour de l’Afrique du Nord d’en ressentir de plus néfastes effets, obligeant les autorités à réagir avec plus de rigueur et d’application. Les gouvernements tunisien et égyptien mettent en œuvre plus ou moins les mêmes mesures que celles appliquées en Chine et en Europe pour stopper la pandémie dans son élan : des restrictions drastiques de la vie quotidienne et économique et des limitations de la liberté de mouvement. Le nombre réel des cas pourrait encore être très inférieur à celui de l’Europe et de la Chine. Mais le taux d’infection confirmé a fortement augmenté ces derniers jours, constate le site allemand Qantara, qui estime que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés.

L’Organisation mondiale de la santé conseille désormais aux pays de procéder à des tests de masse, et pas seulement pour les cas suspects. Mais ni la Tunisie ni l’Égypte n’ont les moyens de le faire. Les systèmes de santé de ces deux pays sont loin d’être prêts à surmonter la pandémie. Les hôpitaux publics manquent d’équipements essentiels ainsi que d’une réserve suffisante de médicaments, de gants et de masques. Avant même que cette crise ne s’installe, les services de santé étaient déjà à bout de souffle, affirme la même source.

Tunisie proactive et transparente

Il est donc crucial de savoir comment et surtout quand les autorités compétentes réagissent et quelle est leur présence rhétorique dans la crise. Alors que la Tunisie a réagi de manière proactive, en jetant ses forces dans une solide offensive de relations publiques, l’Égypte a réagi à Covid-19 de manière tardive et banalisante, avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

D’ici avril, On saura si la Tunisie, avec sa stratégie d’anticipation et de transparence, a géré la crise plus efficacement que l’Égypte. Jusqu’à présent cependant, le gouvernement tunisien, présidé par Elyes Fakhfakh et formé il y a peu de temps, est crédité d’une réponse relativement prudente et rapide.

Dès qu’elles ont appris que le premier cas avait été testé positif pour le virus début mars, les autorités ont commencé à prendre la température des voyageurs arrivant dans le pays via les ports et les aéroports et à placer les personnes arrivant d’Italie en quarantaine. Lorsque, le 9 mars, le nombre d’infections confirmées est passé de deux à cinq, le gouvernement n’a pas perdu de temps pour renforcer les mesures de précaution. Au cours des deux semaines qui ont suivi, le président Kais Saied et le Fakhfakh ont édicté de nouvelles restrictions sur une base quotidienne et ont depuis lors pris des mesures cohérentes et directes pour mettre un terme à la situation dans le pays.

Dans l’intervalle, la stratégie de relations publiques du gouvernement a été encore plus importante que les mesures concrètes prises pour lutter contre le virus. Le point de presse du ministère de la Santé, tenu tous les matins depuis le début du mois de mars, a non seulement permis de véhiculer la gravité de la situation aux médias locaux, mais a également encouragé la population à faire preuve d’une plus grande vigilance. Soudain, les masques respiratoires et les gants sont devenus monnaie courante dans les rues.

En attendant le point culminant !

Après la phase 1 de la pandémie et malgré le faible nombre de cas, le gouvernement a mis en place les mesures nécessaires pour la phase 2, une stratégie que les autorités ont justifiée par des références explicites à la capacité limitée du système de santé. Les forces de police prennent également des mesures rigoureuses contre ceux qui bafouent les restrictions en matière de couvre-feu.

Mais malgré cette approche proactive, la crise en Tunisie est loin d’être terminée. Les hôpitaux de Sousse et de Monastir signalent leurs premières infections parmi le personnel, tandis que le ministère de la santé a récemment expliqué avec une certaine consternation qu’un grand nombre des nouveaux cas ne pouvaient pas être retracés. Cela signifie que le nombre réel de cas est probablement beaucoup plus élevé que ce que les statistiques officielles suggèrent, déclare le ministère. La pandémie n’a pas encore atteint son point culminant en Tunisie et aura probablement un impact sérieux sur les régions du Sud et de l’Ouest du pays où les infrastructures sont beaucoup moins disponibles, souligne Qantara.

L’Égypte, en revanche, pourrait être encore plus durement touchée par la pandémie; les autorités de ce pays ont réagi à la crise avec une extrême lenteur. Après la confirmation du premier cas national début février, les représentants du gouvernement et les médias favorables au régime ont, dans un premier temps, minimisé activement les dangers de la pandémie. Une émission de télévision a même organisé une interview sur le virus lui-même – représenté par une personne portant un masque vert qui s’adressait au présentateur de l’émission, expliquant que les Égyptiens étaient immunisés – alors que les membres du gouvernement continuaient à apaiser les craintes du public. Mais il a fallu près de deux semaines au gouvernement pour passer d’une stratégie prudente à un mode de crise – ceci malgré les preuves de plus en plus nombreuses que le virus aurait pu se propager beaucoup plus rapidement que les autorités étaient prêtes à l’admettre.

Si la pandémie devait frapper l’Égypte aussi durement que l’Italie, le pays serait confronté à un désastre. La réponse hésitante des autorités pourrait donc avoir des conséquences fatales pour de nombreuses personnes en Égypte, avertit Qantara.