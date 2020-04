Coronavirus quand tu nous tiens : terriblement touchée, l’économie bascule dans l’inconnu

Le compteur du nombre de victimes du Coronavirus continue à tourner… entre sauver la vie des citoyens ou sauver l’économie, l’équation est difficile.

En effet, le Coronavirus n’en finit pas de se propager dans le monde qui se dirige, à l’heure actuelle, vers une crise économique de grande ampleur… A vrai dire, des empires ont été secoués par un virus invisible mais meurtrier.

Le COVID-19 qui tire l’économie nationale et mondiale vers le bas a paralysé tous les secteurs… Ce qui fait que beaucoup attendent la levée des mesures de confinement pour pouvoir, enfin, reprendre leurs activités afin de permettre une réouverture des commerces, des restaurants ainsi que la relance du tourisme et de la consommation.

L’impact de la crise sanitaire sur l’économie terriblement ressenti

Dans le cadre d’une enquête menée avec la FTH, l’IACE, la FTUSA, le CJD et le Conseil des Chambres mixtes, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a révélé dans son dernier recensement des contributions diverses du secteur privé face au coronavirus que 67,6% des entreprises interviewées sur un total de 213 seront, amplement, touchées par cette crise et feront face à un risque systémique et social majeur, compte tenu du contexte national et mondial actuel,

Au sujet des perspectives et de l’impact de la crise sur le tissu économique, 15% des sondées ont estimé qu’il y aura des dégâts, mais limités, anticipant que le tissu économique dans sa majorité survivra pour la relance.

Selon le même recensement, 13,1% des entreprises interviewées ont estimé qu’on assistera à un fort taux de mortalité et de faillites dans le tissu économique.

17,8% des entreprises interviewées disent pouvoir honorer leurs salaires au delà de mai 2020. En cumulé, 93% des entreprises sondées au travers des 213 représentants, ont pu assurer les salaires du mois de mars 2020. 70,5% d’entre elles disent qu’elles pourront honorer les salaires d’avril 2020. 36,6% des entreprises sondées pourront honorer les salaires du mois de mai courant et seules 17,8% des entreprises disent pouvoir honorer leurs salaires au-delà du mois de mai 2020 compte tenu de leur situation.

L’UTICA a précisé que ce recensement s’est adressé en priorité aux entreprises souvent de taille moyenne et au-delà ayant contribué à l’effort contre le covid-19, mais ne met pas en facteur la situation des TPE, entreprises individuelles qui constituent le socle du tissu économique.

Néanmoins, la tendance fortement baissière sur ce point est claire et démontre que ce mois d’avril est un mois charnière pour la résilience des entreprises et à très fort risque pour l’emploi.

Une récession de l’ordre de 3,8%, la plus grave depuis l’indépendance

Dans un post publié, ce lundi 13 avril 2020, sur son Facebook, l’expert en économie et ancien ministre des Finances Hakim Ben Hammouda a indiqué que la Tunisie enregistrera une récession de 3,8%, en raison de la crise sanitaire.

L’économiste a, dans ce sens, appelé à la nécessité d’élaborer un programme de sauvetage économique ambitieux et courageux afin de pallier à ce taux, considéré comme le plus important depuis l’indépendance.

Notons que la Banque Mondiale a affirmé, de son côté, affirmé que si la pandémie du coronavirus persiste, elle aura un impact terrible sur la croissance, l’emploi et la vulnérabilité des ménages en Tunisie.

Entreprises allemandes en Tunisie fermées, 70 000 employés menacés de chômage

130 entreprises allemandes en Tunisie sont à l’épreuve du Coronavirus… S’exprimant sur les ondes d’Express FM, le directeur général de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK) Jörn Bousselmi a affirmé, que 70 000 employés risquent de perdre leur travail.

‘’Au cas où le confinement général serait prolongé, les conséquences seront lourdes et 130 entreprises allemandes en Tunisie fermeront leurs portes’’, a-t-il alerté.

Il est vrai que l’impact économique est particulièrement sévère mais poursuivre les mesures de confinement nécessaires et soutenir le système de santé est le seul moyen pour endiguer cette pandémie… Ainsi, sauver la vie des populations devrait être la priorité numéro 1 de l’État.